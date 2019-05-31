文化資產局培育文化資產修復人才的「文資傳匠工坊」，舉行揭牌儀式。（陳淑芬攝）

「文資傳匠工坊」揭幕首展，推出文化部雙認證人間國寶李秉圭的作品。（陳淑芬攝）

重要文資保存技術「鑿花」及重要傳統工藝「傳統木雕」保存者李秉圭，是文化部第2位雙認證的人間國寶，文化資產局培育文化資產修復人才的「文資傳匠工坊」，31日揭牌就以他的作品作為首展。71歲的李秉圭出身於雕刻世家，他說，最難忘的文物修復經驗，是修復父親李松林生前所打造的鰲峰宮神轎，讓他非常感念傳承這項文化工藝。

今年71歲的李秉圭，出身於雕刻世家，他的父親李松林是教育部首屆「國家薪傳獎」民族藝師木雕大師，早期曾主持鹿港天后宮等知名廟宇修復，身為第5代的李秉圭從小耳濡目染，打下木雕及鑿花等紮實功力，藉由文物修復傳承技藝。

「能親手修復到父親作品，我非常感念」李秉圭表示，他在3年前受委託修復的鰲峰宮神轎，是他父親在1948年完成的作品。李秉圭說，他從小就常聽父親講述製作這座神轎點滴，父親花約2年時間打造而成，神轎結構及細部製作都很精美，尤其「沒有火氣」，展現溫文質感。

這部神轎因年代久遠及長年使用，而結構略呈鬆脫、部分構件破所，李秉圭經局部拆解，再以修復、重組結構，神轎修復完成品仍可看得出用來修復的樟木及檜木的新木料顏色較淡，李秉圭特地向鰲峰宮情商借展。

李秉圭說，修復文物工作是「無我」的藝術，除紮實的雕刻技術外，更要了解文史，透過結構及技法力求恢復文物原始的味道，完全不是「文創」及自我藝術創作表現；過去傳統師徒制，必須透過口耳及經驗相傳，而現代人要學習這些傳統技術擁有更多元豐富的資訊。

文化資產局成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復技術人才，將規劃推出木作，土水作、鑿花、泥塑及彩繪等專業培訓及養成訓練。揭幕就推出「無我境界－李秉圭鑿花修復技術展」，將展至9月30日；並推出研習課程，邀請「大木作」保存技術保存者許漢珍進行技術與知識的傳承。

(中時 )