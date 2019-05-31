花蓮縣政府積極推動山東-花蓮復航奏功，今年7月6日至10月26日每周六定期包機往返兩地，為了讓復航首航能更完善，今（31）日上午山東航空台灣分公司總經理趙瑜總經理、縣府觀光處副處長張志翔等人討論細節，企盼為兩岸各項交流敲開另一扇亮麗明窗。

趙瑜、華航辦公室主任陳明華、張志翔、縣府青年發展中心執行長傅廷暐、花蓮觀光協會執行長吳采勳、縣旅行公會理事長樓莉萍、形象商圈發展協會常務理事張獻文等人，討論7月6日山東航空的首航復航細節，務必完善復航，為兩地觀光帶來新契機。

山東濟南至花蓮航線曾於2013年2月9日至2016年3月26日飛航，因兩岸政治、遊客數銳減等原因停航至今，在縣長徐榛蔚多方協調下，觀光處長唐玉書銜命積極於今年1月15日與趙瑜研商，確定今年7月6日復航。

觀光處長唐玉書說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，山東與花蓮有很多相似處，可互相借鏡學習，山東省觀光資源多元化，擁有久負盛名聞名中外的趵突泉等四大名泉，以及千佛山等名山丰姿的獨特風光。

而花蓮以觀光立縣，擁有好山好水好空氣、世界七大奇景的清水斷崖及世界三大海洋的太平洋，多元自然景觀及原民文化。此次與會的觀光產業相關理事長們也提出希望未來山東航空能多增加航班，飛得更久、更頻繁，盼藉由此次城市直航，促進兩岸人民交流，建立更多產業、觀光等多元合作機會。

唐玉書強調，山東－花蓮復航也帶動東部對外的出入門戶，宜花東民眾出國也可不用舟車勞累跑到北部，同時更可串連宜花東三縣的「花木蘭遊程」，一起組團前往山東旅遊及參訪，讓花蓮東大門這座國際機場，與世界接軌更加便捷。

(中時 )