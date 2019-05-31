電影配樂大師坂本龍一與《亡命之途》導演半野喜弘是忘年之交，相差16歲的兩人，在20多年前就因為合作音樂而結識，只是坂本龍一住紐約，半野喜弘住巴黎，他們多透過社群軟體聯繫，不常見面。

「一般來說我要看到影像才會決定要不要接，但2年前我不小心答應他了。」坂本龍一透露，2年前他與半野喜弘在巴黎見面，當時半野喜弘提起正在籌拍第二部長片，他當然要挺好友，立即承諾替他的電影配樂。

有些導演會給配樂師很細部的指示，但半野全權交給坂本龍一，只是兩人對電影的感受並不相同，「一開始我覺得電影呈現現代感，所以選用比較輕快的曲風，後來發現不是這樣，半野想要更熱情、更有溫度的音樂。」半野喜弘曾在受訪表示，他向坂本龍一退件3次，坂本龍一忍不住脫口：「這次再不行，我要生氣了。」不過坂本龍一只記得被退件一次， 「可能我們在次數上的認知不同吧。」

不過他也坦言半野退件對他造成困擾，「退件3次算多了，我最多曾被退件4次。」他透露《末代皇帝》導演貝托魯奇曾向他退件4次，他靈感枯竭，竟痛苦地在地上滾來滾去，大吼大叫，「打滾之後，我修改了第5次的音樂，就沒被退件了。」他開玩笑說：「那之後我就沒有在地上打滾了，之後會再做做看。」

(時報周刊)