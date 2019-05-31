球團在官方臉書粉絲頁上預告首場球迷見面會活動。（謝瓊雲翻攝）

球團在官方臉書粉絲頁上預告首場球迷見面會活動，小編還透露球團董事長魏應充將親自下廚，要招待到場球迷吃美食小吃。（謝瓊雲翻攝）

味全龍復活、龍迷再聚首。解散20年的職棒味全龍隊，今年確定重新成軍加盟中職成為第五隊，球團明天將在永靖成美文化園幸福大廳舉辦全台首場見面會，600個網路名額瞬間秒殺，開放現場排隊，可免費入內，但名額有限，呼籲龍迷們把握機會。

中華職棒創始球隊之一味全龍隊，1989年成軍、1999年成軍十周年，一舉奪下3連霸後卻突然宣告解散，令不少龍迷扼腕；頂新集團職棒籌備處宣布味全龍重新成軍，令所有20年來不離不棄的龍迷高度關注。

首場「龍迷回家」見面會，由球團董事長率隊，總教練葉君璋、教練張泰山及昔日棒球明星黃平洋、羅世幸等人將與球迷相見歡，已故龍隊前總教頭徐生明遺孀謝榮瑤也應邀出席。

頂新和德文教基金會表示，見面會網路報名600已額滿，仍歡迎有興趣龍迷到場，未來龍隊主場將位在何處？目前尚未決定，因彰化縣內無標準棒球場地，但將先在永靖鄉打造培訓農場，讓棒球在彰化落地生根。

中華職棒成軍30年，味全龍與兄弟象之間龍象大戰一直是球迷津津樂道話題，當年味全龍宣告解散，令不少龍迷心碎，一度揚言同進退，頂新集團確定重組味全龍，邀請當年明星球員擔任球團教練團，鐵捕葉君璋為首任總教練，外野手黃煚隆出任外野教練、全壘打王張泰山為打擊教練，讓這次重組宛如「滿血回歸復活」，令龍迷們充滿期待。

(中時 )