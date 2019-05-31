2019台灣業餘高球錦標賽，我國選手呂孫儀（右）逆轉封王，高協理事長王政松（左）頒發獎盃。（圖／中華高協提供）

2019年台灣業餘高爾夫錦標賽是國內首次網路直播的業餘高球賽，堪稱業餘高球劃時代的創舉，也展現高爾夫協會理事長王政松扎根基層、改革賽制，以及與國際接軌的雄心。賽事方面，我國男子選手呂孫儀在落後6桿的劣勢下，靠最後一輪66桿的優異演出逆轉封王，形成反敗為勝的圓滿大結局。

比賽於5月28日至31日在南投縣南峰球場舉行，高協秘書處籌辦賽事極其用心，關注每個細節；選手在良好比賽氛圍下，也打出業餘生涯的高峰，為賽事增光生色。如韓國女將李藝媛在第2輪飆出破南峰球場紀錄的64桿，與賽事諸多拉抬規格的創舉相互輝映、相得益彰。

這些創舉包括果嶺旗位的量尺丈量、出發站各種飲料水果的供應，台灣業餘高球錦標賽都以職業規格為標準。南峰球場自楊崇志總經理以下全力支援配合，亦為賽事得以順利成功的重要原因。

2019台灣業餘高球賽共有12國、110餘人參賽，同時也進行108年下半年國家隊第2期選拔賽。兩大賽事結合，競爭強度及賽事規模，都是國內業餘賽事之最。而兩項比賽元素相互交融激盪更牽動人心，可看性及懸疑性大增，如餘音繞樑，令人回味無窮。

就讀台北城市科大的呂孫儀前3輪雖落後6桿，但第4輪締造單日最低的66桿，以總桿276桿（-12）逆轉封王。過程起伏轉折，充滿戲劇性，也是我國選手連3屆在比賽稱王。

韓國選手李藝媛（右）獲得女子組個人、團體雙料冠軍。（圖／中華高協提供）

此外，泰國選手范才與隊友諾帕拉共獲男子團體冠軍，打破球場紀錄的韓國女將女將李藝媛則在女子組封后，並與隊友徐宇貞捧走女團金盃。我國男選手劉永華、洪昭鑫，女將安禾佑、吳純葳，分別在男團、女團榮獲亞軍。

根據高協的規劃，女子冠軍可獲明年台灣女子公開賽參賽資格。戰績最佳的我國男子選手亦獲徵召，將參加11月在香港舉行的野村盃亞太業餘高球隊際錦標賽。

我國選手在國外高手激勵下，獲得相當多的啟發與經驗，對未來的高球生涯都有很大的幫助，對於高協規劃賽事的用心也表示肯定。

王政松表示，明年2020年將是台灣業餘高球錦標賽30周年慶，將邀請國際業餘高手來台，擴大舉辦並添加紅利。女子冠軍除可參加隔年台灣女子公開賽，亦可角逐同年韓國女子公開賽，希望這些紅利能帶動國內基層以及業餘高球界更蓬勃的風氣。

(中時電子報)