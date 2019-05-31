新北市樹林區一名重度視障的張姓宮廟堂主，以幫信眾「開上八卦、下八卦」為名義，假借濟公上身，趁機撫摸小桃（化名）胸部及下體，事後還辯稱是小桃自稱胸部很痛，要廟公幫忙舒服一下；承審法官斥責他犯有多件妨害性自主的前科，應從重量刑，今依強制猥褻罪判處張男1年8月，可上訴。

55歲張男為重度視障，除了是宮廟堂主外，還以按摩為副業，並擔任台灣濟公盲人愛心會理事長，2008年就曾利用講述命理機會，佯稱神明附身，性侵來問事的信眾，2011年4月被最高法院判刑3年4月定讞，目前在宜蘭監獄服刑。

2011年張男入監服刑前，因有意承租小桃的店面作為按摩室使用，他以簽約為由與小桃相約在宮廟佛廳內，支開旁上，穿上濟公服飾，喝了酒，假借濟公附身，要幫小桃「開上八卦、下八卦」，上八卦是胸部，下八卦是下體，將手伸入小桃衣服內撫摸胸部、下體，小桃嚇到奪門而出。

庭訊時張男坦承有摸胸，但辯稱是小桃自稱胸部很痛，主動拿他的手去摸胸部，痛批是小桃與他簽約不成，惡意陷害、誣賴，杜撰子虛烏有的性侵情節；張男辯護律師則主張，張男全盲，若不是小桃拉著他的手提點，根本無法得知小桃身體器官位置在哪。

承審法官認為，張男與小桃僅隔1張桌子，宮廟又是他長期熟悉的環境，不採信張男辯詞，今依強制猥褻罪判處張男1年8月，可上訴。

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(中時 )