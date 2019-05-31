勞動部研擬修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，勞動部長許銘春27日表示，有微型企業不熟悉法規，加班費少給新台幣91元，就要被罰2萬元以上，考量法遵能力訂定裁處基準，以符合比例原則。

許銘春強調，微型企業的人數5人是參考經濟部中小企業發展條例規定，但還沒定案，而且不是免罰，主要是看情節減罰或免罰。因為微型企業規模小、沒有人資，法遵能力不像大企業有人資及法務單位，因此希望考量法遵能力減罰或免罰。

許銘春說明，有些縣市政府機關有裁罰基準、有些沒有，也有地方政府反映同樣、相類似案件，各地方裁罰不一，希望有一套基準。

國民黨立委蔣萬安批評，他認為勞動部這樣做是錯的，是「帶頭告訴社會各界，5人以下或是未來其他確定的人數以下的微型企業可以規避勞基法的適用」「將勞基法開一個後門」「5人以下不用遵守勞基法」。

許銘春則強調，「我必須慎重澄清絕對沒有開後門！也沒有告訴大家不用遵守勞基法」。

對此，PTT網友笑說，「神邏輯」、「我不小心紅燈右轉了，是不是也可以免罰呢？」「笑死，非法律系的都法尊能力較弱，那還要法治幹嘛？」「1450和空心菜黨工快點來看這篇啊！」「資進黨無下限」、「 左膠治國就是這樣，法律立成這樣，才發現無法推行」、「原來很難守法就不用守法」、「英粉都不敢出聲了，因為是俗辣台妹自己的勞動部長講的」。

(中時電子報)