第二航廈管制區內中央商業區4樓兩側美食街有各種美食，以滿足來自世界各地旅客不同的味蕾。圖：桃機提供

因應新南向回教旅客飲食需求，桃園機場在兩座航廈也貼心提供各種清真認證美食。圖：桃機提供

桃園機場為強化服務品質，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項，積極引進各國特色料理及臺灣在地美食，從老饕級的熟成牛肉麵到香港米其林一星平價餐飲，還有日、韓、星、泰及西式異國料理，更有鹽酥雞、香雞排、珍奶等國民美食及因應新南向回教旅客需求的清真認證美食，成為民眾假日休閒用餐的新去處，也讓機場變身美食新天堂。

鑒於旅客來自世界各地，要滿足不同的味蕾，桃園機場兩座航廈管制區內的美食地圖相當豐富，出境層在第二航廈中央商業區4樓兩側美食街，有國際連鎖速食、林東芳牛肉麵等各種台灣特色與亞洲風味美食、米其林美食-阿鴻小吃及美國健康果昔等。

在兩航廈A、B、C、D各區登機廊廳周遭，也有Bistro：D、好饗廚房、誠盟等各類中式及西式特色美食餐廳、咖啡館、金色三麥啤酒吧、GODIVA巧克力冰品店、簡易輕食攤位及回教清真認證美食等餐飲，提供旅客多種形式的選擇；而在第一航廈入境層的南、北轉機區，也都設有餐廳提供轉機旅客各類中、西式餐點，多樣的選項及分布也大大提升了桃園機場的「美食力」。

非出國民眾可前往消費的非管制區域，第一航廈出境大廳B2美食街設置了12個櫃位，在此不但吃的到香味四溢的鹽酥雞、香雞排、珍奶、新竹米粉、海瑞摃丸等國民美食，還有日式拉麵、韓式料理、漢堡王速食、特色咖啡館、清真認證餐飲及健康蔬果沙拉等鮮食，3樓也有星巴克咖啡廳、翰林茶館、臻好食客棧客家美食餐廳及摩斯漢堡；而在1樓入境大廳也有怡客咖啡館及標榜健康的Subway美式連鎖漢堡店，提供大家不同的選擇。

機場第二航廈的出境大廳4樓南、北兩側也共設有7個美食櫃位，包括了星巴克咖啡、義美、朱記餡餅等亞洲料理，由於居高臨下可一覽航空公司報到櫃台，吸引不少民眾前來一邊用餐、喝咖啡，一邊俯瞰旅客報到、通關的熙攘氛圍，也為未來出國旅遊的計畫增添無限想像。而1樓入境大廳南北兩側也有港苑港式茶點餐廳及咖啡吧，讓接機民眾及甫入境的旅客可以好好享用美味港點及熟成牛肉麵等美食，稍稍洗滌掉旅途的疲憊。

去年底封閉整修的第二航廈B2層地下美食街，也已在昨（30）日重新開放試營運，並將於6月5日正式開幕，除營業面積由先前的2,200平方公尺擴大到2,400平方公尺，餐飲櫃位也由15個增加至21個，引進包括呷七碗、小南門、麥當勞、星巴克、高川鰻魚飯、RAMENIROHA、12MINI經典獨享鍋等知名餐飲品牌，提供包括臺、日、韓及西式多國料理美食，以及全新的設施空間，帶給大家更美好的機場餐飲體驗。

而未來第二航廈南、北兩側擴建區頂樓，也將規劃台北大稻埕廟街場景的美食商場與視野極佳的景觀餐廳，預期將有台灣米其林餐廳進駐，民眾在景觀餐廳不但可享受各種美食料理，也能觀賞飛機起降，並使用各種設施，讓桃園機場不再只是機場，也成為美食天堂及民眾假日休閒用餐的好去處。

(工商 )