彰化縣平和國小曲棍球隊獲得推薦代表我國參加「2019年第48屆加州盃世界曲棍球錦標賽」，一路過關斬將，不負眾望，在12歲以下組別獲得冠軍，成功締造三連霸佳績。今天載譽歸國，縣長王惠美赴機場迎接，擁抱勝利。（彰化縣政府提供）

彰化縣平和國小曲棍球隊獲得推薦代表我國參加「2019年第48屆加州盃世界曲棍球錦標賽」，一路過關斬將，不負眾望，在12歲以下組別獲得冠軍，成功締造三連霸佳績。今天載譽歸國。（彰化縣政府提供）

彰化縣平和國小曲棍球隊獲得推薦代表我國參加「2019年第48屆加州盃世界曲棍球錦標賽」，一路過關斬將，不負眾望，在12歲以下組別獲得冠軍，成功締造三連霸佳績。今天載譽歸國，抵達桃園機場，彰化縣長王惠美就在機場迎接，第一時間將紅榜送至平和國小表達祝賀，一起歡喜、雀躍。

彰化縣平和國小曲棍球隊在5月23日至31日參加2019年美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，總共有將近100隊的隊伍，當地氣候只有10度左右，場地也與臺灣練習的場地截然不同，臺灣是屬於硬的球場，美國當地則是用綠色草坪的球場，一路殺出重圍非常不容易，彰化縣鄉親與有榮焉。締造三連霸佳績，是彰化之光，也是臺灣之光。

平和國小曲棍球代表隊在全國中正盃、理事長盃及總統盃等全國賽事屢獲佳績，也連年獲中華民國曲棍球協會推薦代表我國參加國際賽事，本次比賽參賽選手皆為五年級男女學童，初次出國就能一舉拿下冠軍，平時訓練扎實。教練、小將們流汗、流淚，收穫的果實，特別甜美，齊聲歡呼「太棒了，太開心了」。

王惠美表示，彰化縣政府將持續積極培育優秀運動選手，設立健全運動培訓三級制之發展，讓彰化的運動健兒繼續在國際體壇上發光發熱，為縣爭光。

(中時 )