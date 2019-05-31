有鄉民查出楊蕙如與idcc跟其他多個帳號都有短時間內同IP登入情形，懷疑事情不單純 (圖／翻攝自PTT)

近日PTT帳號idcc遭鄉民揪出與「卡神」楊蕙如關係匪淺，甚至有過短時間內用同樣一組IP登入的情形，引爆話題，市刑大除了將idcc函送北檢偵辦外，楊蕙如也依關係人身分一併移送協助調查，但整起事件起因竟只是因為柯文哲領養小黑狗新聞所引起。

事件起因在於市議員鍾小平要求柯文哲對流浪動物們多點關懷，並帶了隻小黑狗希望柯P能夠拋磚引玉領養，還建議柯文哲取名柯粉，想藉此酸柯文哲一把，但柯文哲也不是省油的燈，隨即回應「狗狗長這麼黑，應該取名叫柯黑」，並說自己跟太太都很忙，無法領養，但掏出1000元當作捐款，就此落幕。

新聞轉貼到PTT八卦版後，不少鄉民推文讚柯P腦筋動得快，但也湧出不少柯黑在底下狂噓，隨後有網友將這些柯黑帳號一查後，發現許多都是專門轉貼總統蔡英文、行政院副院長陳其邁臉書貼文的帳號，並影射與楊蕙如有關，也遭楊蕙如嗆聲要喊告。

大約一個半小時後，另一名鄉民貼出文章，將與卡神同IP登入的帳號全都列出來，不僅包含了先前狂噓柯文哲、轉貼蔡英文臉書的帳號，更有眼尖網友發現，這張與楊蕙如同IP的清單中，竟有鼎鼎大名、連市刑大都找不到人的「idcc」，引爆八卦版。

對此市刑大表示，4月初已經抓到idcc，是一名住北部的男子，將他函送至北檢，但如今被網友抓包idcc與楊蕙如同IP，時對此楊蕙如表示，她的確認識idcc，但不覺得idcc有錯，因此之前市刑大抓人時，就沒有出面協助，對於為何短短八分鐘內會有同IP情況，楊蕙如則說是自己開了WIFI熱點借idcc上網。

去年日本關西機場受到燕子颱風侵襲而關閉，期間衍生不少風波，許多人將矛頭指向駐日代表謝長廷，但idcc卻在此時PO文表示謝長廷無權管轄大阪辦事處，並批評大阪辦事處爛到有剩，疑似帶風向，不久後大阪辦事處長蘇啟誠在自宅上吊身亡，震撼全台，如今卻又遭鄉民爆料idcc與多個綠營網軍甚至是「卡神」短時間內有共同IP紀錄。

不少網友大笑，直說「柯P的一隻小黑狗，咬死一群民進黨網軍」、「沒看過這種自爆方式的」、「還是在這種無關緊要的小新聞自爆」、「市刑大該去養隻『柯黑』了」、「柯P跟鍾小平應該都猜不到一隻小黑可以殲滅綠網軍」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)