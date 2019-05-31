立法院會今三讀通過《監察法》部分條文修正草案，未來彈劾案之審查會，應以記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之；此外，監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩，待彈劾案審查決定確定後，監察院應公布之。

時力立委徐永明在提案說明中指出，鑑於《監察法》制定於民國37年，早與時代脫節，在廢除監察院前先行修改數項規範，以讓仍運作中的監院得以較妥適行使職權，包含細緻化彈劾程序與迴避規範、彈劾案改採用記名投票等，因此提出「監察法部分條文修正草案」。

鑑於彈劾案攸關人民重大權益，為避免監委利用不記名投票規避責任，三讀通過條文明定，彈劾案經提案委員外之監委9人以上之審查及決定成立後，監察院應即向懲戒機關提出之；另外，彈劾案之審查會，應以記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。

三讀條文也明訂，監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩。監察院於彈劾案審查決定確定後，應公布之；其涉及國防、外交或其他法律規定應秘密之案件，應隱去其應秘密之資訊。

另外，初審通過的修正草案也規定，行政院或有關部會接到糾正案後，應即作適當的改善與處置，並應以書面答復監察院，若超過2個月仍未將改善與處置事實答復監察院時，監院得以書面質問，盼藉此發揮監察院的權能。不過，此條文經協商決議不予修正，維持現行條文。

(中時 )