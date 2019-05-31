嘉南藥理大學今舉辦「2019再生水資源論壇」。(曹婷婷翻攝)

台灣旱澇分明，政府連年面臨枯水抗旱課題，一旦大雨又要承擔水患考驗，水資源保育刻不容緩，也使得再生水利用備受關注，嘉南藥理大學擁有全國第一座校園內可達量產規模的再生水廠，每日節省自來水達200噸，還可生產100噸高品質再生水，下學期擬開相關實作課程，訓練學生擁有再生水廠操作、維護實務技能。

水資源相關產業發展及人才養成更是當務之急，為推動國家再生水資源永續經營，嘉南藥理大學今舉辦「2019再生水資源論壇」，邀集產官學研人士齊聚，研討內容包括水資源政策與推廣、再生水廠設計建造與營運、水再生及利用現況和趨勢分析以及產業人才需求與培育等議題；日本住友電工營業部部長井田清志也前來共襄盛舉，講授全球再生水資源開發現況，回響熱烈。

內政部營建署陳志偉處長開幕致詞表示，再生水屬於新興水資源，水源供給穩定，不會受到季節氣候影響，為解決國內缺水問題，政府在全國建置6座再生水廠，產出優質再生水不僅可供應工業區或科學園區使用，以達到工業用水零成長目標，也能解決工業與民生搶水的窘境。

陳志偉指出，預計民國120年，再生水使用量將由目前每日約60萬噸成長為132萬噸規模，未來也會帶動水資源產業的商機，專業技術人才需求勢必大增，榮景不容小覷。

台南市政府水利局專門委員黃信銓說，台南市將建置2座再生水廠，計畫供水量可達每日5.3萬噸，提供南部科學園區使用，其中，永康水資源回收中心暨再生水廠已在今年3月底動工。

嘉藥去年獲得教育部4000萬元補助，執行為期4年「建置類水資源產業再生水智慧工廠暨人才培育計畫」，於校園內建構再生水類產線實作環境，涵蓋新建一座試驗規模再生水廠、水資源物聯網監控系統、廢水處理機電實驗室，以及配管配線實習工廠等實作場地，剛好可運用這些環境與設備，配合國家再生水產業政策，培育未來所需技術人才。

嘉藥環境永續學院院長張翊峰說，學校再生水廠是全國第一座設於校園內且具完整再生水產線，可達量產規模並充分提供學生實習實作，目前已完成試運轉，接收校園汙水廠的流放水進一步加以淨化，可連續生產再生水供學校宿舍沖廁和澆灌花草使用，節省自來水使用量每日高達200噸，另每天也生產100噸的高品質再生水，可用於產業製程，下學期擬開設實作課程。

這次論壇集結國內外學界及企業從事廢水處理與回收利用的學者專家齊聚一堂，分享實務經驗和成果。最後的綜合座談中，各界人士也對嘉藥再生水類產線實作環境提出建言，建議可與企業攜手合作，提供再生水重要關鍵技術，並規畫職業訓練課程，讓在職員工實務技能更精進，為提升再生水產業蓬勃發展奉獻心力。

(中時 )