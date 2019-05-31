房仲連鎖龍頭永慶房產集團，總店數突破1000店，在19個縣市的市占第一，旗下加盟三品牌永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，第一季新展店突破40店；第二季結束前，中台灣總店數更突破230店，其中永慶不動產、有巢氏房屋更雙雙突破100店規模。31日在台中舉辦「布局中台灣 共贏大未來」慶祝會，永慶房產集團創辦人暨董事長孫慶餘強調，堅持以「先誠實再成交」理念來服務民眾。

永慶房產集團今日在台中林酒店舉辦「布局中台灣 共贏大未來」慶祝會，孫慶餘、加盟事業處董事長劉炳耀、加盟事業處總經理莊志成連袂出席，更請到中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長 林正雄及中台灣四縣市不動產仲介公會理事長等貴賓親臨見證，與兩百多位加盟主齊聚歡慶。

孫慶餘表示，30多年前的台灣，房屋買賣沒有法令管理，消費者權益少有保障，他與朋友創立大台北仲介聯盟（現住商不動產前身），後在1988年更成立永慶房屋，為健全產業環境而打拚，主張「不炒房、不賺差價，只收取固定服務費」，以「先誠實再成交」理念來服務民眾，帶動產業提升。

房仲產業獲肯定，孫慶餘說，有三個重要支柱，包括滿意的消費者、合理的法制環境，及上進的業者；且經十年努力終於協助催生《不動產仲介經紀業管理條例》立法，讓房仲業成為首個由業者主動要求政府立法管理的產業。

「以消費者為核心！」孫慶餘強調，不斷以創新科技解決民眾買賣屋的痛點，從上網看屋的影音宅速配，到行動看屋的手機宅速配，直到現今的虛擬實境賞屋，消費者可藉實境找房，讓永慶躋身為「科技房仲」。

一路從永慶房屋第一線經紀人做起，目前擔任永慶房產集團加盟事業處總經理的莊志成說，獲孫慶餘大力支持，將直營的成功經驗，複製到集團三個加盟品牌，運用集團「品牌」、「行銷」、「科技」、「環境」和「活力」優勢五力，獄幫助有心投入房仲業的加盟主成功創業。

永慶房產集團表示，該集團店數、成交件數及業績成長率為市場7倍，主打「一家委託．千人銷售」，1小時可幫1.7個客戶圓成家夢，看好中台灣的優勢，吸引永慶加盟三品牌將其視為重點經營區域。

值得一提的是，永慶加盟三品牌在中台灣的經營還有一大特色，便是公益投入的積極度與參與度相當高，響應該集團推動的「愛圓滿接力」志工服務計畫，光是中台灣員工累積投入的志工服務時數已超過4萬小時，加盟主一同善盡社會責任，做社會圓滿的推手。

(中時 )