端午節即將來臨，富比世保全公司副總經理李國禎等志工31日到牡丹園養護所，致送200顆粽子及食材關懷弱勢，並與成員一起品嘗熱騰騰的粽子。李國禎說，這只是社會弱勢的冰山一角，期盼民眾及企業以實際行動參與社會關懷，實踐社會責任、為弱勢盡一己心力。

位於台中市西區的牡丹園養護所，目前服務對象有300多人，所長周淑華表示，養護所是1973年台灣省政府推展小康計畫，收容慢性精神病患個案，提供專業團隊照護服務，希望提昇服務對象的生命價值與生活品質。

李國禎曾擔任多年的西區吉龍里里長，長期關懷弱勢。他表示，牡丹園養護所照顧低收弱勢已有40多年，他們只是社會弱勢環境裡的冰山一角，希望借由公益活動，鼓勵員工以實際行動參與社會關懷，實踐企業社會責任。

李國禎一行在端午節前夕，致送200顆熱騰騰的粽子及白米等食材，並慰問養護所長輩，並一起品嘗粽子、同樂，讓養護所洋溢著溫馨及關懷，提前歡度端午節。

(中時 )