永慶房產集團創辦人暨董事長孫慶餘（中）31日宣示擴大服務版圖，中台灣目標衝向350店，集團以品牌、行銷、科技、環境和活力，優勢五力搶下全台19縣市市占第一。（盧金足攝）

永慶房產集團旗下的加盟三品牌：永慶不動產、有巢氏不動產、台慶不動產，在中台灣地區強勢布局，總店數已突破230店，穩居第一，期許3年後中台灣要突破350店規模，31日多位出席分享打拚過程的店東表示，強大的品牌力與深度聯賣優勢，加上永慶的科技創新力，服務獲肯定，業績年年翻升，與全店夥伴共創永續事業。

永慶房產集團指標店東分享品牌力、聯賣力、科技力帶來的亮眼業績！什麼原因讓年輕人在房仲業打下一片天？7年級店東吳泓諭表示，永慶不動產品牌力，是創業加盟必然選擇，在永慶開業首年創下3000萬業績，2017年總銷售額近19億元、營收近8000萬元，2018全年總業績近5成來自聯賣加持，今年第一季業績，已突破去年整年半數業績。

事業已是中型企業規模的永慶不動產台中北區崇德加盟店店東謝坤志，11年前選擇創業加盟永慶不動產；從4個人的一家店，拚戰到現在有6間加盟店，員工超過百人，今年第一季業績，近4成獲「深度聯賣」加持，強大品牌力、聯賣共享及集團科技系統輔助是成功關鍵，讓旗下經紀人更有信心永續經營。

「活化與善用品牌Knowhow，轉換成利器創造成功，團隊靠著高度自律，帶著個人榮譽的使命感，共同創造團隊勝利。」到場分享經營哲學的林志雲，是中台灣有巢氏房屋的創始店東，2018年總銷售額破6億元，績效年年成長，每年投身數10場公益，也是公益慈善家。

女力出頭天的鄭珮紾，目前為有巢氏房屋台中忠明加盟店店東，以集團資源共享，創造出加倍的服務效率，今年第一季業績突破去年整年業績；此外，年年獲頒「評鑑特優」的范益彰說，聯賣就是狂，業績7成全靠聯賣，永慶加盟三品牌「深度聯賣」力量，加速成交效率。

(中時 )