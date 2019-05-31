環保局至現場番雅溝汙染，除汙作業持續進行中，共計清出吸滿油汙的吸油棉片、棉索、棉球等廢棄物計150袋。（吳敏菁翻攝）

環保局至現場番雅溝汙染，除汙作業持續進行中，共計清出吸滿油汙的吸油棉片、棉索、棉球等廢棄物計150袋。（吳敏菁翻攝）

環保局至現場番雅溝汙染，除汙作業持續進行中，共計清出吸滿油汙的吸油棉片、棉索、棉球等廢棄物計150袋。（吳敏菁翻攝）

工廠重油槽都漏油了，還不通報、不作緊急危機處理，放任2000公升的工業用油，漫流一整夜，汙染彰化縣農田水利會所屬的重要灌溉溝渠番雅溝，讓人氣憤不已，付出代價太慘痛了，「一定要重罰」，環保局從29日事發投入，經果兩天兩夜加速除汙作業，清除進度達50％。

2000公升油汙有多少？20日晚間發生番雅溝遭重油外洩汙染河面水體乙案，環保局查獲為上游ㄧ紡織廠所設重油燃料貯槽底部破裂加上周邊防溢堤破損，導致油槽內重油外洩並沿廠區排水溝排至番雅溝，汙染行為人汙染水體事證明確，環保局即命汙染行為人即刻進行水體油汙清除作業，以免油汙擴散，影響下游水體品質。

31日環保局至現場稽查，除汙作業持續進行中，共計清出吸滿油汙的吸油棉片、棉索、棉球等廢棄物計150袋，投入人物力，實在太驚人。

環保局表示，目前水面原積油厚度變薄，清除進度已達50％，環保局會持續監督汙染行為人加速除汙作業，直至除汙完成、水體環境復原。

(中時 )