高雄市長韓國瑜日前表態參選總統，韓粉明天（6/1）要在凱道舉辦大造勢，目前參加人數仍持續增加中，韓國瑜今晚在臉書和LINE用21字向韓粉喊話：「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」

韓國瑜在底下留言問：「明天有哪些可愛的土包子會來？」土包子們回說：「我帶小孩從高雄北上挺一波。」、「高雄鳳山土包子兼草包報到。」、「我台北土包子，要跟我岳父岳母一起去，風雨無阻。」

網友也紛紛回應說：「我是中間無黨派，從沒參加政黨活動，6/1我一定會去凱道挺韓全台第一場，我一定非到不可、我一定非韓不投!我們大家只有人民的力量大集結，才能終結不公不義的現狀！」、「6/1日風雨無阻，大家凱道見，把最近的悶氣，一口氣給它宣洩出來...韓市長力挺你到底！」、「韓市長，你曾經說過，人民是政黨的爸爸。現在爸爸看到你被鋪天蓋地地抹黑，一直黑一直黑，生氣到要爆炸了！6/1爸爸、媽媽、阿公、阿嬤，全都站到凱道討公道，站出來當你的靠山後盾！」

還有人喊說：「一隻穿雲箭已現，千軍萬馬來相見！6/1據說會下大雨，我們就算穿雨衣也要力挺到底！韓粉的沉默不是代表懦弱，韓粉是在等待一個攻撃的號角，6/1我們盡力站出來幫忙韓國瑜，讓冥盡黨與各黨派既得利益者看看，韓國瑜與韓粉不是隨便被抹黑栽贓、扭曲欺負的！」

據了解，6/1的造勢活動從下午2點開始，下午5點韓國瑜將由150位旗手開道大進場，現場將有2000支喇叭齊鳴，大家一起舉戰旗、呼口號，重頭戲就是韓國瑜上台致詞。

6/1凱道挺韓大集結 重現30萬紅衫軍感動

(中時電子報)