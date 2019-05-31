5月24日，司法院釋字第七四八號解釋施行法（同婚專法）生效。當天全台有上百對同性伴侶正式步入婚姻。隨著他們的結婚，未來他們的財產、繼承等處理也會與過去沒有「正式」地位時大不相同。過去，不管同性伴侶相伴多久，想要在自己身後，給對方一個妥善的財務安排都相對困難。

隨著同婚專法的三讀通過，同性伴侶在法律上的權利，得到進一步的保障。在婚姻、財產、監護、繼承等，同婚專法原則上準用大部分的民法規定。但在收養子女及子女繼承財產上，因為專法在第20條有關收養的規定，會因情況而異，需要特別留意。

對同性婚姻伴侶來說，如果目前沒有子女，那麼有關繼承的規定就比較簡單。首先，繼承的順序如下表1所示（同民法1138條～1144條之規定）。在沒有子女的情況下（無第1順序繼承人），就會由次一順位（第2順序）的繼承人與配偶繼承。

圖／康健雜誌

例如：若遺產有2,000萬，則配偶與父母各分得1,000萬。若無1～4順序繼承人，則由配偶繼承全部遺產。而有關於遺產的免稅額與扣除額也準用相關規定（詳見表2）。但若同性婚姻伴侶有子女，情況就不太一樣了。必須先了解同性婚姻中的子女關係從何而來？可能的情況包括以下兩種：

圖／康健雜誌

1. 繼親收養

同婚專法第20條規定，同性婚姻雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定。也就是所謂的「繼親收養」。如果是屬於這種狀況，那麼同性伴侶在結婚之後，因婚姻關係收養對方的親生子女後，其養子女繼承養父母的財產原則可以參照上表1，跟一般無異。舉例來說，一對同婚夫妻生了4個小孩；這樣繼承發生時，配偶與4個小孩就可以各得1/5的遺產。

2. 單身收養

如果同性婚姻之一方A，在其單身之前，就已經收養無血緣的養子女B；之後遇到C，再與C結婚，這樣以目前的專法，C不能對A的養子女B進行收養。如果是這樣的狀況，將來在繼承上，就會有些問題需要留意，主要包括：

1.若C因故死亡，則A的養子女B，在法律上是與C沒有任何關係、所以無法繼承C的遺產。而C的遺產將由其配偶A，與次一順序的繼承人（C的父母）共同繼承。若養子女B尚未成年，則原本C的遺產可在子女教養上的經濟挹注就會打折（減少1/3～1/2）。

2.若A因故死亡，其配偶C與養子女B皆可繼承其遺產。但若養子女B未成年，配偶C不當然是B的法定代理人。這時候就需要A預立遺囑，指定C為養子女的監護人，將來才可以成為B的法定代理人繼續照顧孩子。

最後，因為是同性婚姻，除了雙方年齡的差距外，同一性別的平均餘命和健康風險上（譬如男女易罹患的疾病）是類似的。這也代表風險無法分散。若加上有未成年子女共組家庭生活，就必須考量當風險發生時、若雙方都不在世了，將來子女教養的問題。可以考慮透過預立遺囑或信託方式來提早安排。

（本文作者為理財規劃專家、國際認證高級理財規劃顧問CFP、台灣理財規劃產業促進會成員）

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)