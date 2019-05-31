今下午傳出另一款海報版本。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

范冰冰今晚間照常現身盛典活動。（圖／翻攝自范冰冰吧微博）

女星范冰冰去年因逃稅風波消失多日，近來復出動作不斷，今(31日)上午，微博傳出她將出席公開活動「2019互聯網星光盛典」，且海報曝光，王者歸來的范冰冰被列到前排C位，可見地位依舊，下午卻爆范冰冰在海報中「被消失」，令人質疑是否取消出席。今傍晚范冰冰依舊現身，只是穿著一身黑的她被拍到面無表情，不知是否心情不佳。

范冰冰結束稅務事件後，一舉一動都備受矚目，先前傳出她賣出唐德影視手上所有股票套現1.6億台幣，本是紅毯常勝軍的她，今傳出終於要出席復出後首次公開活動，可見海報中她與張靚穎、柳岩、孟菲並列，范冰冰更被排在前排中間，引發網友熱議。

今下午，網上傳出另一版海報，范冰冰的照片突然被抽掉，疑暗示嘉賓少一人。「范冰冰吧」晚間直擊范冰冰依舊出席了盛典活動，可見她穿著一身黑西裝，氣場依舊霸氣，在工作人員陪伴下快步進場，活動開始後，范冰冰坐在一群嘉賓中間，表情相當嚴肅，粉絲則感動說：「我的女王」、「終於，心驚膽戰一天了，我們的姐姐，你也太美了吧」、「我姐氣場滿分」、「歡迎回來，我要哭了」。

(中時電子報)