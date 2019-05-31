台北市長柯文哲在議會答詢時指出捷運汐止民生線，與現行捷運路網沒有交會點，「等同盲腸般沒有用處」；對此國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍痛批，柯P自己才是盲腸市長，是天龍國裡的天龍人，傲慢自私，以自我為中心，不知苦民所苦，完全不能體會汐止人塞車之苦，「這種人憑什麼選總統？」

李永萍在臉書上說，汐止20幾萬市民對捷運「汐止民生線」苦苦期待多年，本來報院程序進行到快要露出曙光，柯P上任後改了路線導致延宕，今天竟脫口說出 「汐民線是盲腸、沒有用」，甚至還說要等10年後台北市所有環狀線全部蓋完，才來處理「汐民線」，實在太過份。

李永萍批評，柯P上任4年多來，台北市政亂成一團，毫無建樹，政務官跟事務官苦不堪言，重大投資不僅是0，而且還紛紛逃離，柯P才是「盲腸市長」，割掉毫不可惜，台北市政還可能會變好。

另李永萍有2點主張，第一，「汐止民生線」主辦權要火速由台北市捷運局，轉移至新北市捷運局，不能讓汐止人平順交通的未來，葬送在「盲腸市長」柯p手中。

第二，李永萍要求交通部站出來，主動關切汐止民生線進度，並訂出明確建設時程表，給汐止人交待。

李永萍強調，她代表汐止人的心聲，決不放棄汐止民生線，勢必配合新北市侯友宜市長，結合藍營立委以及雙北市議員們，讓「汐止民生線」早日蓋出來。

(中時 )