新北市三重區晚間傳出有女子墜樓事件，一名全裸的女性從五樓墜落在2樓的露臺，傷勢嚴重目前送醫搶救中。

EToday新聞雲報導，墜樓受傷的女子是全裸從住處5樓墜下，女子意識清楚，但精神恍惚答非所問，她不斷向警消表示自己心情不好，目前正在醫院急救。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)