新北驚傳裸女墜樓送醫急救中 20:152019/05/31 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北驚傳裸女墜樓送醫急救中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區晚間傳出有女子墜樓事件，一名全裸的女性從五樓墜落在2樓的露臺，傷勢嚴重目前送醫搶救中。 EToday新聞雲報導，墜樓受傷的女子是全裸從住處5樓墜下，女子意識清楚，但精神恍惚答非所問，她不斷向警消表示自己心情不好，目前正在醫院急救。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #女子 #全裸 #急救 #精神 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場第3航廈工安意外 負責人等3人不起訴 12:232019/05/28 社會 捉姦在床！人妻一招讓外遇尪GG 11:202019/05/29 時事 老公日本手摸4辣妹 小小瑜傻眼：幾乎是全裸 12:122019/05/29 娛樂 夾腳拖少穿! 醫警告：這2種人別穿 15:042019/05/29 生活 中職》倪福德、高國麟下二軍 悍將今要拚20勝 18:202019/05/29 體育 失業男吞抗憂鬱藥自殺 「警」急救援 11:082019/05/30 社會 G奶女星曝在家愛全裸 外送員來時...「圍浴巾」取貨 11:452019/05/30 娛樂 前嘉義縣長張花冠晨運摔倒 自嘲「記憶力不好」 13:042019/05/30 政治 急救放這歌超慘 關掉後...結局反轉 15:102019/05/30 生活 MLB》界外球擊中4歲女童 小熊打者自責落淚 17:152019/05/30 體育 社會熱門新聞 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 - 中時 基隆鬼廟炎上！近百年古廟不明原因又起火 - 社會 - 中時 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 萬象 看唔警告燈 應召女遭活逮老闆森七七 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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