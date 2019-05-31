義大利學生Francesco Paolo MANDALA’（中文名：李嘉誠）透過扶輪社協助，來台就讀智光商工餐飲管理科。（葉書宏攝）

義大利學生Francesco Paolo MANDALA’（中文名：李嘉誠）透過扶輪社協助，來台就讀智光商工餐飲管理科。（葉書宏攝）

義大利學生Francesco Paolo MANDALA’（中文名：李嘉誠）透過扶輪社協助，來台就讀智光商工餐飲管理科。（葉書宏攝）

義大利學生Francesco Paolo MANDALA’（中文名：李嘉誠）透過扶輪社協助，來台就讀智光商工餐飲管理科。（葉書宏攝）

扶輪社感謝智光商工協助。（葉書宏翻攝）

義大利學生Francesco Paolo MANDALA’（中文名：李嘉誠）在義大利已學習中文2年，對於台灣文化、美食相當感興趣，透過扶輪社協助，於2018年來台就讀智光商工餐飲管理科，不僅學習刀工、更親自烹調火鍋等料理，他認為來台的學習之旅，對於回到義大利相當有助益。

李嘉誠表示，台灣交通相當便利，為了學習中文及了解台灣文化、美食，因此選擇來台當交換生，他非常喜歡小籠包等美食；在課程中一起參與餐飲管理科的實作課程，不僅品嘗美食，還可以了解料理的製作過程。

李嘉誠說，和同學互動良好，體育課時間會一起打籃球，也會利用空閒時間和同學們一起玩桌遊，到台灣各地走走。同學們則笑說，李嘉誠相當有趣，他喜愛足球運動，還會利用籃球展現腳下功夫。

智光商工校長陳炳輝表示，透過扶輪社協助，共有來自14個國家、64位學生來台交換，該校首次與扶輪社合作，也是第一位來自義大利的交換學生，校方特地安排學生擔任小老師、翻譯，協助他融入高職課程，更進一步了解料理與烹飪。

(中時 )