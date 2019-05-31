兩人在節目中介紹好吃好玩好住的景點。

盡情吃美食。

郭彥均今錄節目，老婆和女兒探班。

郭彥均與巴鈺5月31日為中天新美食旅遊節目《來去CHECK IN》出外景，郭彥均的老婆、女兒也到場探班，郭彥均說：「只要她（老婆）能來就會來，如果到外地錄影，老婆每天晚上也都會視訊，我錄這麼多年外景節目，她第一次要看腳本，她說因為遇到很可怕的人（巴鈺）。」被問到老婆擔心哪一點？巴鈺立刻在身上比劃，故作正經：「總共有『三點』，看她擔心哪一點？」惹得全場大笑。

郭彥均、巴鈺首度一搭一主持，接下節目主持棒前，兩人不知道搭檔是誰，但主持下來兩人默契十足，巴鈺向郭彥均告白：「我真的很喜歡彥均哥，你的節目我都有follow，人前人後都很一致，也很愛老婆、小孩，非常吸引人！」但也不忘揶揄郭彥均記性差，「前5秒講過的事情，他可以馬上忘記，我直到跟他合作才真正見識到！」

郭彥均笑回：「她能記得我記不得的事情，很會背稿！」巴鈺得意地說：「我是背稿王，你不覺得我們像夫妻一樣，可以互補嗎？」郭彥均受不了吐槽：「妳有家庭，我也有家庭啊！」巴鈺解釋：「我是指人的關係都在互補，我們可以合成一個圓。」無厘頭的對話逗得現場大笑。

巴鈺佩服郭彥均即使再累都會花時間跟大家聊天，讓團隊氣氛處於開心狀態，所以她之後都學他臉上掛著笑容。郭彥均回誇巴鈺既漂亮又有攻擊性，貼心、細心也暖心，會幫所有人準備維他命B，「她每天逼大家吃她的B（群），沒想到她這麼好用」。巴鈺說與郭彥均合作後，看到大嫂出現次數頻繁，郭彥均解釋「老婆都知道是工作」，巴鈺笑回：「出來賺錢就是逢場作戲，為了女兒未來，你也只好陪笑。」

2人生活中都有家室，這次節目中互動頻繁，還一起泡湯、搓背，開玩笑自嘲是「泡友」，老婆會不會介意？郭彥均說：「我老婆說不要接吻都可以。」巴鈺神回：「所以接吻以外的事情都可以？人也太好了吧！還是家裡真的很缺錢？」

巴鈺鏡頭前人來瘋，開黃腔尺度超寬、百無禁忌，2人出外景因為廢話太多，笑稱快變外景談話型節目，郭彥均直言，巴鈺是合作過的女主持人最讓他招架不住的，聊的限制級內容太多，很怕會被嗶嗶嗶，巴鈺說「後製人員會在剪接室硬起來…『拳頭』硬起來」。

巴鈺加碼爆郭彥均料，說他家裡已經好幾年沒買沐浴用品，生性節儉的郭彥均，坦言11年來主持外景節目住過無數飯店，習慣會把房裡的沐浴等備品帶回家，笑稱至少10年沒買過洗髮精、牙刷、拖鞋等，「這些備品本來就可以帶走，我秉持著多拿少買，少買就多省，家裡的量應該還可以用10年」，巴鈺笑回：「所以我們有幫他取個名字叫『Mr.多拿』。」

節目主推「兩天一夜不嫌少、三天兩夜不嫌多，一生一定要住一次」的旅宿，挖出最強CP值的飯店民宿，並附上一條龍的行程規劃，從住宿延伸至美食、玩樂，帶領觀眾走透透。為了節目需求必須大吃大喝，郭彥均靠跑步維持身材，擔心體重直飆？他秒回：「我應該還沒有城哥（曾國城）胖吧。」讓曾國城躺著中槍。

他說自己愛吃，不太忌口，尤其愛吃米飯，現在去大賣場已經不買任何零食，泡麵、巧克力都戒了，不然會胖得更可怕，「我們介紹的高級飯店有泡湯、溫泉、游泳池，製作單位每次都要叫我脫衣服，為了畫面好看，我只好每次拍攝前先在旁邊做伏地挺身，讓胸部充血」自嘲賺的都是皮肉錢。

《來去CHECK IN》每週日晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )