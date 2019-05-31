蔡英文總統頒發《匠人魂》錦旗給林宗範，彰顯他為保存台灣傳統文化的努力。（劉秀芬攝）

文化總會31日於台南後壁區舉辦《匠人魂》製月琴篇影片發表會，內容介紹台南年僅29歲的製琴師林宗範，熱愛台灣土地與本土文化，不僅無師自通、自製月琴將近20年，更身兼牽亡歌藝術保存者，致力傳承即將消逝的台灣傳統民俗文化。

文總會長蔡英文總統不但親自出席發表會，更一起觀賞由林宗範及友人組成的風中燈牽亡歌團表演。蔡英文說，文總作為政府與民間的文化橋樑，《匠人魂》是其中相當重要的作品，29歲的林師傅，便擁有20年的製琴資歷，上台演出的風中燈牽亡歌團的團員也幾乎不超30歲，看到這群年輕人淋漓盡致的演出傳統藝術表演，果真是英雄出少年、行行出狀元。

蔡英文說，藝術是貼近生活每一天的文化，今天看到牽亡歌的驚豔演出，她非常感謝這群年輕的文化工作者，願意走一條很不一樣的路，讓台灣的重要文化資產得以保存，作為總統，她深表敬意。

林宗範說，希望大家能夠熱愛台灣的傳統文化，愈本土愈在地的文化，愈國際化，他非常感謝在座貴賓與家人的鼓勵。

蔡英文在會中也頒發匠人魂錦旗給林宗範，彰顯他為台灣傳統文化的耕耘。林宗範師傅一家人熱情接待總統，紛紛向總統索取簽名。

台南市長黃偉哲表示，林師傅是17集匠人魂中相當年輕的一位師傅，以四海為師、以各行各業為師。他非常感謝林爸爸、林媽媽的信念，讓林師傅從國中開始就能發揮自己的長才，開放他的心胸。

文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片，呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，堪稱台灣最具溫度的原創匠人影像。

(中時 )