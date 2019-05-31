崑山科大企管系應屆畢業生黃郁德參加雙軌訓練計畫，邊念書邊在板金廠受訓，現已獲企業加薪留用，「半工半讀雖累，但年輕就要不怕累。」（曹婷婷攝）

打破學用落差、傳統升學觀念！勞動部力推雙軌訓練旗艦計畫，近3年雲嘉南區參加計畫的學生進入職場比例達96％。崑山科技大學企管系應屆畢業生黃郁德參加雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在板金廠受訓，現已獲企業加薪留用，「半工半讀雖累，但年輕就要不怕累。」

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署昨天舉辦「雙軌訓練旗艦計畫」聯合畢典，今年共7校275位畢業生。勞動部次長林三貴表示，雙軌計畫由勞動部補助學生一半學費，學生每周2天在校上課，3、4天在企業訓練，職場訓練也有訓練津貼，減輕經濟負擔，努力4年同時擁有畢業證書、結訓證書與專業職能認證等3張證書，提高就業競爭力。

畢業生代表黃郁德很感謝雙軌計畫讓他比別人早一步在職場卡位，來自單親家庭的他也欣慰能幫忙媽媽分擔家計。他說，4年來最大收穫是心態調適到位，比起一般大學生初入職場才開始摸索，「我準備好了」。

畢業生葉羿臻也說，當初不捨爸爸一人養家辛苦，但也想繼續升學，所以選擇雙軌計畫，免除一半學費，也能提早在職場「卡位」，公司也因她表現優異，決定加薪讓她留任。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，今年是雙軌計畫推動第8年，轄區內參與計畫的學子已突破1400位，近3年來，雙軌畢業生就業率達96％以上，已成學子就業、就學雙贏首選。

迎盛公司總經理曾麗芳認為，雙軌計畫不僅能為業界培養技術專才，亦強化與業界連結，解決找不到人的困境，公司未來也會持續提供雙軌生名額，積極培育人才。

(中時 )