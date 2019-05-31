慈濟大愛劇場《我的尪我的某》本尊李花盆及潘姓丈夫，前年以3800萬元出售位在新北市樹林區的透天厝給許姓買家，不料交屋後漏水裝修，被驗出是海砂屋，買家憤而提告詐欺，法官認為無法證明李姓夫妻知情，上月判無罪；民事部分，法官認定李姓夫妻應負瑕疵擔保責任，判返還137萬逾元，可上訴。

判決指出，許姓買家2017年1月夠過仲介，以3800萬價格購入李姓夫妻位於樹林區的透天厝，並在同年5月交屋後，不料裝潢時，牆壁、柱子的混凝土剝落、鋼筋外露，請來鑑定單位調查，發現房屋的廠房樑硬固混凝土氯離子含量，明顯超過法定標準，屬俗稱的「海砂屋」。

刑事部分，許姓買家懷疑李姓夫妻早知悉為海砂屋，卻隱瞞事實惡意出售，檢方依詐欺罪嫌起訴，但法官認為無證據證明李姓夫妻之情，罪嫌不足，上月判2人無罪。

民事部分，許姓買家指控，當初花3800萬元買下海砂屋，至今仍無法裝修、入住，得繼續承租舊廠房維生，還需支付高額房貸，海砂屋已減損2804萬餘元價值，求償1402萬餘元賠償以及200萬元精神慰撫金。

法官認定，鑑定雖認為房屋需拆除重建，但土地尚有價值3662萬餘元，扣掉出售的價金3800逾元，今判李花盆夫婦須賠償137萬餘元。

(中時 )