立法院院會今日(31日)三讀通過制定《電信管理法》，對此國家通訊傳播委員會(NCC)指出，電信管理法順利完成立法，電信事業可以彈性運用頻率，讓頻率等稀有資源可以和諧、有效及靈活的運用；此外，電信基礎網路的設置與使用，因更具有自建或租用的多樣性，得以加速5G等各類電信基礎建設與更新，有利構建無所不在的優質網路，邁向無遠弗屆隨時隨地提供寬頻服務的智慧城市發展。

電信管理法的重點包括以下三點，首先，健全匯流產業發展、鼓勵創新服務、促進市場公平競爭。本法為鼓勵市場自由參進，改變過去特許時代下高度管制的舊思維，針對不需使用無線電頻率或電信號碼的電信事業，僅要求向主管機關登記後，符合資通安全、一般消費者保護、秘密通訊義務即可；如須使用無線電頻率或電信號碼者，則導入針對其資源的相對應管制措施，如：號碼可攜、平等接取、營運計畫管理、資安管理等規範。為避免市場失靈，本法特別參考日本及歐盟等先例，規定經主管機關公告具有顯著市場地位(SMP)者，將採用矯正市場結構及調整營業行為的不對稱管制措施，以營造電信事業間得以公平競爭的市場環境。

其次，促進頻率號碼等電信稀有資源和諧、有效、公平彈性運用。本法賦與主管機關依頻率特性及使用目的，得以拍賣、公開招標或其他適當方式彈性釋出頻率，預留因應新技術發展的相關措施，如頻譜共享機制及免授權使用頻率等。又經核准後得採頻率共用、申請改配及收回再拍賣的誘因機制，以滿足行動通訊技術快速發展及應用環境更加便利的需要。

最後，增進匯流基礎網路增設、維護效率與網路安全。建構安全、可信賴公眾電信網路，是確保數位經濟發展的重要基石。本法為確保網路及資訊安全目標，對公眾電信網路的設置及電信服務的提供，均訂有防護義務，包含採用符合國家安全考量及資通安全標準的電信設備、指定建置執行通訊監察設備、訂定資通安全維護計畫，及關鍵電信基礎設施防護等，以確保國家安全、資通安全，並協力治安維護。

另外為使新舊法間多階段無縫接軌目標，本法公布施行後將有3年過渡期，讓既有業者能以較具彈性步調適用新法。

(中時 )