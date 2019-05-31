台中國家歌劇院委託創作的《未來處方箋》，將於6月1、2日首演。（陳淑芬翻攝）

台中國家歌劇院委託創作的《未來處方箋》，將於6月1、2日首演。歌劇院藝術總監邱瑗31日表示，這齣劇打破劇種分類的界線，以未來意象模糊了劇場的時間及空間，每個人都能在其中找到自己的詮釋答案。

《未來處方箋》由奇巧劇團與台灣豫劇團攜手合作，經2年的構思籌畫，劇本出自奇巧劇團團長劉建幗的構想，故事設定在由AI人工智慧掌管社會運作的未來時代，主角安辰丁醫生身為社會菁英，喜愛閱讀卻苦無同好，在診療病院與代號2357病人展開反思對話，才逐漸解開深埋內心已久的疑問，並意識到科技社會的不義。

台中國家歌劇院31日舉辦《未來處方箋》記者會，歌劇院表示，全劇嘗試將豫劇聲腔用在時空背景設在未來的寓言中，反映現代人面對科技便捷帶來的疏離感。飾演2357號病人的豫劇皇后王海玲，扮演似瘋非瘋的精神病人，她在記者會以「灰飛煙滅白髮」造型亮相，驚豔全場。

王海玲表示，這是她第一次參與實驗劇場演出，幾乎是放開行當，從頭學習現代戲劇的內斂表演方式，很期待讓觀眾看到一個全新的王海玲。

《未來處方箋》導演符宏征則指出，透過寫實與寫意融合的敘事風格，建構一個未來的現實感，他相信未來以人工智慧主宰的時代肯定會到來，而看《未來處方箋》可以思考你喜歡哪一種機器人，提前思考如何與它們共處。

(中時 )