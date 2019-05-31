韓國瑜今到北檢提告吳子嘉妨礙名譽。(中天新聞提供)

61凱道挺韓誓師大會前夕，有心人土不斷放話，對高雄市長韓國瑜進行人格抹黑，其中以吳子嘉指控他外遇有私生女一事，最令外界感到震驚。吳子嘉日前又加碼爆料，韓國瑜妻子李佳芬為此事暴跳如雷，十分火大。不過，雲林菜農林佳新揭內幕，其實韓國瑜原不想提告，但主張提告的關鍵人物正是李佳芬。

對於韓國瑜的私生女疑雲，目前為止，外界並沒有李佳芬的回應。不過，林佳新今(31日)下午接受「新聞大白話」電話連線採訪時指出，他有跟李佳芬求證，對於吳子嘉的爆料，她的態度很坦然。

對於有心爭取總統大位，婚外情的爆料殺傷力向來很大，韓陣營有人主張提高告，希望以訟止謗，但林佳新透露，韓國瑜一開始並不想提告，覺得應該得饒人處且饒人，但李佳芬認為這樣的指控已傷害到小孩跟家人，因此主張提告。韓國瑜今在北檢提告吳子嘉妨害名譽的行動，應是李佳芬扮演了關鍵角色。

韓國瑜是否有婚外情，雖仍處於羅生門的狀態，有待檢方進一步釐清真相，但林佳新始終相信韓國瑜夫婦的為人，他曾講過「韓國瑜沒那個種(搞婚外情)」，韓家金流也沒那麼複雜。」

至於這件事是否有人操作？林佳新坦言他猜不透吳董，但顯然就是有人在刻意炒作。他希望真有一槍斃命的消息，那一掛人就拿出來，不要「冷水拔雞毛」。

(中時電子報)