陳意涵是幸福人妻。《ELLE》提供

陳意涵是幸福人妻。《ELLE》提供

陳意涵接受新一期《ELLE》雜誌訪問，她在結婚生子後，首度以人妻、人母身分披上白紗，透露仍會擇期辦婚客，只不過婚禮會全權交由老公策劃處理，「他比我還想辦，因為他覺得這是一件美好的事，想跟大家一起分享，而且他有很多想法，所以就交給他」。

「他其實是一個怪咖。」談起老公，陳意涵水汪汪的大眼睛，藏不住滿滿的笑意。交往之後，陳意涵查覺到許富翔跟她以往認識的男生，完全不一樣。比如說，他喜歡陳意涵素顏樣子，每次看到陳意涵化妝回家，就會問她要不要趕快去洗臉？

還有一回，他們一起去日本旅行，在旅途中陳意涵的一顆門牙不小心斷掉了。因為還要待一陣子，陳意涵於是趕緊找了一個會講中文的牙醫，一大清早去排隊，趕快把門牙補起來。「補好之後，我們可能太興奮了，就跑去便利商店買啤酒慶祝，但可能是補牙的黏著膠還沒乾吧，鏘的一聲，啤酒一撞到我的門牙立刻又斷了。當下就想說算了，不要再補了，於是我有整整一個禮拜是用少一顆門牙的醜樣見人，真的是醜死了。

「但是那段期間，他卻用前所未有的炙熱眼光看著我，一直說天啊你怎麼那麼可愛、那麼美，可不可以這輩子都不要把那顆門牙裝回去！我想，他應該是那個時候愛上我的吧。加上我只有一顆門牙，所以他從頭到尾都叫我『漏風』耶」。

正所謂情人眼裡出西施，「漏風」後來變成陳意涵的暱稱。聽起來或許很爆笑，卻是小倆口之間才懂得的甜蜜暗號。令陳意涵最感意外的，是許富翔從來不會吃醋。「他很成熟，我跟任何男性朋友出去，他都不會生氣。他知道那些都是我認識十幾年的好朋友，所以他很大方。他認為是我的就是我的，如果你不喜歡我，你還是會走，因此他不會阻止我做任何的事情。」

對於婚紗照這件事，兩個人倒是很有共識，絕對不要拍，「我老公不喜歡拍照，我就更不用說了。我們反而想要去台南找畫電影海報的傳統老師傅，幫我們畫婚紗照，就是以前用手繪的那種古早電影海報，而且一定要畫得很不像（笑）。對，重點就是要畫得不像新郎新娘本人，我們就是想要那種。」

(中時 )