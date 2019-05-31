無畏「金馬獎」，軍校女生自願分發離島前線。國防大學理工學院31日舉辦畢業典禮，在前一日的分發抽籤中，其中機械及航太工程學系機械組陸軍第一名畢業生郭夙芳，為全校百名畢業生中唯一自願前往離島前線的女生，讓院長荊元宇將軍特別點名表揚，勉勵畢業生未來無須畏懼要勇敢前進。

來自台南的郭夙芳，高中時就對航太工程充滿興趣，為圓從軍夢，4年前考上國防大學理工學院機械及航太工程學系機械組，大一時因校內嚴格的學長學弟制，讓她一度難以適應，甚至影響學習步調，課業一度落後，讓她只能趁著零碎的時間與犧牲假日，努力讀書拚學業。

4年來，郭夙芳回家次數極少，讓她相當珍惜與家人相處的時間，每當軍校生活遇到困難，她最大的支柱就是媽媽。郭夙芳笑說，媽媽總是能讓她轉移注意力得到安慰，這次自願選擇離島金門陸軍金門防衛指揮部服務，一開始家人不太能理解，希望她能選擇離家近的單位，但她努力說服家人，也希望能抵達前線歷練自己，當作從軍的挑戰。

「心情很忐忑。」郭夙芳表示自己從來沒去過金門，面對即將前往未知，她坦言心中還是有些忐忑不安，但她強調會做好自己的本分，同時努力加強學習，希望兩年後可以再回學校深造，為國服務。

院長荊元宇將軍特別點名表揚郭夙芳，並勉勵所有畢業生無須畏懼、勇敢向前。政戰主任胡錦龍上校則表示女生自願前往前線服務實屬難得，理工學院學業繁重，成績要名列前茅並不容易，郭夙芳的選擇也顯示理工學院的教育十分成功。

(中時 )