蔡英文總統31日上午至台南後壁視導無人機農噴展示，並親自啟動專用於農損空拍的翼龍無人機。（劉秀芬攝）

蔡英文總統31日南下後壁，除參加文化總會活動，並由台南市長黃偉哲前往後壁芳榮米廠契作稻田，視察無人機農噴成果，5架「神農無人機」一字排開，在空中進行分列式自動導航飛行，展現精準及高效率的噴藥技術。

蔡英文除視察無人機農噴應用研究成果，也上場體驗操作，隨後也親自彈射「翼龍」無人機，透過電腦螢幕即時瞭解稻田空拍情形，未來可藉由無人機拍攝，即時瞭解農損狀況，現場農民也對市政府積極推動智慧農業的政策表示肯定。

台南市政府農業局表示，行政院選定台南市作為推動智慧農業的先行試點，導入無人機智慧農噴的國家級測試計畫，並集結科技界的自動化無人載具、物聯網技術及人工智慧的大數據分析，組成一支4.0新農業大軍，再藉著與在地碾米廠業者的契作整合，帶動新一波青農返鄉的浪潮，讓逐漸淍零的農村能再度恢復活力。

農業局強調，為因應無人機產業發展，已向經濟部工業局申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，並委託經緯航太股份有限公司建置一個無人機應用管理平台，作為日後無人機農噴制度的管理調度機制，今年8月將開始辦理無人機專業班，預計今年將辦理3個班次訓練課程，儘速完成無人機專業證照之預先考照，落實智慧農業的願景。

今天的視導結束後，蔡總統指示農委會鼓勵推廣農事服務業升級，研議將無人機納入農機補助項目，將無人機農噴推廣至全國其他稻米產銷專區，就有意參加無人機農噴操作培訓的農民補助訓練考照費用，並將無人機應用拓展至空中施肥，落實政府為解決農村人口老化缺工問題，減輕農民負擔的施政理念。

(中時 )