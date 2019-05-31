楊晴裝扮健美，現場秀投籃。

楊晴今與球星田壘一同出席名表發表會，她除了熱愛運動也鍾情喜愛運動的男生，活動上與田壘pk投籃，讓她回憶起高中時曾暗戀籃球校隊隊長，當時已踏入演藝圈的她在校是風雲人物，卻害羞不敢表白，暗戀3年後才在畢業前夕打電話告白。

她回憶當時趁著畢業旅行時，打電話到心儀對象的房間告白，「可是我告白完馬上就掛電話了，因為太害羞了也不敢等回應。」這段戀情也因為雙方畢業無疾而終。

近年她忙著拍戲無暇談戀愛，單身5年讓媽媽很擔心，楊晴自爆，媽媽日前擅自拿了她的相片去給朋友的兒子「相親」，她得知後相當生氣，把媽媽唸了一頓，她笑說：「誰看到我的照片都會喜歡啊，我好歹是明星耶。」

楊晴近期將首次客串反派角色，有別於以往總是陽光型角色，讓她壓力不小。自認「傻妞」個性的她，從出道以來第一次飾演反派，她笑說：「我私底下其實是大而化之的女生，心情不好就會去運動讓自己一直維持正能量。」此次飾演心裡較多黑暗面角色，對她來說是相當大的挑戰。

(中時 )