桃園市大溪區婦女成長協會與台灣義廚聯盟攜手合作，在議員陳治文支持下，31日包出1000個粽子送往鄰近照護機構。大溪區婦女成長協會7年來年年自包肉粽獻愛，去年台灣義廚聯盟加入，包粽善舉如虎添翼，希望能像媽媽們的愛心變成社會的正向力量。

清晨3時，台灣義廚聯盟的20名廚師與義工們，在下田心活動中心洗洗切切，把上千片的粽葉一一刷洗乾淨，準備大量的食材備料。天亮後，近百名大溪區婦女成長協會成員陸續抵達後，便全力使出媽媽們最拿手的包粽絕活，希望趕在中午前全數蒸煮完畢，將愛心送往鄰近照護機構民眾的手裡。

大溪區婦女成長協會創會理事長陳惠珠表示，協會本就秉持著成長互助的精神成立，每年端午節前夕都惠舉辦包粽送愛活動，成員們放下手邊的工作，同心協力把事情做好，集合眾人的愛心散播給社區大眾，包粽獻愛的活動邁入第7年，陳惠珠笑說絕對沒有7年之癢，還會繼續做下去。

台灣義廚聯盟執行長陳國寶則表示，去年起加入大溪區婦女成長協會端午包粽活動，透過專業的廚師掌杓，無論在口味、專業度都更勝以往，今年的粽子風格走古早味，熱心的廚師們也是放下自家餐廳前來支援，為的只是「開心」二字，更希望能將正向的力量感染給大眾。

(中時 )