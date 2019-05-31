端午連續假期即將到來，國軍弟兄也將陸續分批返鄉過節，太平警分局日前應邀前往國軍臺中總醫院向官兵們實施交通安全宣導，會中分析太平區車禍事故狀況、易肇事路口、車禍肇事原因等，以最真實的交通事故案例搭配影片播放，讓在場近50名官兵記憶深刻，也深感遵守交通規則及防禦駕駛的重要性。

太平警分局受邀至國軍臺中總醫院講授「端午節連續假期行車安全宣導」交通安全課程，向近50位國軍弟兄及醫療人員宣導，由交通組組長郭廷鍇前往授課，講授主題包含路權觀念、交通事故處理常識、各型態交通違規認識，尤其以一般民眾痛恨的酒後駕車及肇事將面臨刑事責任為重點。

太平警方表示，切勿酒後駕車，保障自己及他人生命安全；也呼籲開車出門前要測量胎壓、胎紋的重要性，以及在高速道路上遇爆胎緊急處置5步驟為1放鬆油門勿急煞2握穩方向盤3滑行路肩開警示燈4百米外放故障標誌5.打電話通報求助。

太平警方表示，希望持續透過交通安全深入轄內社區及機關，宣導人本交通、防衛駕駛的觀念，由本身做起共同營造安全的行車環境及確保用路人行的安全。

(中時 )