劉以豪只想過簡單生活。《美麗佳人》提供

劉以豪接受《美麗佳人》雜誌訪問，他4年後再與郭雪芙合作新劇《我們不能是朋友》，同樣令一票忠實粉絲興奮守著電視，「很開心和她再度演戲，想對她說的感激話有很多。因為多年前拍《喜歡．一個人》時，是我第一次演偶像劇男主角、第一次接觸大規模宣傳活動和訪問，首次看到很多麥克風堆到我眼前，常緊張到往後退；但她都會擋在前面或在後面撐住我，給了我強大力量，讓我不會那麼害怕面對鏡頭」。

這回新戲角色是在金錢遊戲裡打滾的王牌交易員，本身也是投資高手或鑽研出一身理財功夫？劉以豪說，「現實生活中，我完全不會理財，從出道到現在還是把錢都交給媽媽管理。對數字概念完全不行，不想被那個太複雜的風險世界束縛，所以這一切就在戲裡過癮的演，鏡頭開關下，滿足每天幾千萬、幾百萬上下的感覺就可以了。平常我只想當放空的孩子，只管想露營的事，人生還是這樣簡單、Chill （放鬆）一點就好了。」

(中時 )