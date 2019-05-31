第一屆桃園市原住民商品設計競賽昨趁著「桃原，文藝新據點啟用記者會」的同時，邀請市長鄭文燦（中）頒獎祝賀。（邱立雅攝）

市府於去年辦理原住民族文化會館改造案，打造實用且舞台音響燈光俱佳的演藝廳，成為大溪河西地區舉辦展覽及演藝等活動的優質場所，昨舉辦「桃原文藝新據點，原民會館再升級啟動記者會」，邀請藝人梁文音開場獻唱，也成為首個在新演藝廳表演的歌手。

桃園市原住民族文化會館過去設備簡陋，「看起來像普通禮堂」，市長鄭文燦昨出席記者會致詞時表示，過去他走訪文化館演藝廳，認為應該將之改造為標準演藝廳，加強舞台燈光音響空調設備，1年來原住民族文化會館悄悄變身、華麗改造，踏進來發現「真的很不一樣。」

桃園市原住民人口目前約7.4萬人，平均每月增加160人，鄭文燦指出，按照增加速率，在他任內原住民人口可望突破8萬人，超越台東。對於原住民在桃園的發展願景，鄭文燦說，未來在青埔地區將有桃園流行音樂露天劇場、原住民族電視台及國家級原住民文化產業園區等三大建設，完工後將成為桃園大型文化地標。

藝人梁文音昨也親臨現場開唱，她表示自己婚後就搬來大溪居住，就住在原住民族文化會館，此次擔任演藝廳首個表演藝人，她笑稱演藝廳真的是煥然一新，希望會館能真正展現原住民的創意。此外，梁文音說自己是泰雅與魯凱混血，先生為阿美族，希望自己未來的寶寶「越混越漂亮」。

此外，原民會館再升級啟動現場也頒發第一屆桃園市原住民商品設計競賽優秀作品。此次競賽共有412件作品報名，最終入圍20件，主辦單位給予協助與經費讓參賽者將設計變成實體商品，也於原住民族文化會館展示。

(中時 )