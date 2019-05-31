w-inds.將於超犀利趴開唱。（相信音樂提供）

「超犀利趴10」今年邁入10周年，8月將在南港展覽館登場，由天團五月天連續擔任2天壓軸演出，卡司還包括DA PUMP、BABYMETAL、flumpool凡人譜、蔡健雅、陶喆、旺福、Bii畢書盡、丁噹 （guest. J.Sheon）、家家（guest. 茄子蛋）、鼓鼓、慢慢說等人，7年沒來台灣的w-inds.也將回歸，主唱橘慶太說：「很久沒跟台灣歌迷見面，而且還將跟很多厲害的藝人同台，覺得很光榮！」w-inds.希望當天歌迷能跟著一起嗨，迫不及待要跟粉絲相見。

五月天近來忙宣傳演唱會電影《五月天人生無限公司》，該片上映4天全球票房直逼台幣1.9億元，成績亮眼。每年都不缺席犀利趴的五月天，秉持「唱好唱滿」精神，為了演出順暢選擇壓軸登場，團員們喊話：「五月天一定讓今年的演出，十全十美，變成經典。」超犀利趴10門票6月2日於拓元全面開賣。

(中時 )