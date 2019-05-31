一行人緊接著前往國際知名的彩虹眷村及高美濕地，體驗不同的異國文化。（陳世宗翻攝）

菲律賓航空公司今年4月包機台中，中台灣美景大獲菲國旅遊業好評。在中彰投三縣市政府與外交部駐菲律賓代表處促成下，邀請菲律賓媒體及旅遊業者一行21人赴中台灣知名景點踩線；31日到訪台中，由市府觀光旅遊局安排與在地觀光業者交流，菲方肯定中台灣旅遊充滿潛力，未來將力推中台灣遊程。

觀旅局表示，受惠來台免簽政策，菲律賓近年來台旅遊人次成長迅速，依據交通部觀光局觀光統計年報公布資料，菲律賓來台自105年17萬2,475人，成長至107年41萬9105人，來台人數成長率每年維持4成以上，為國際入境旅遊高成長潛力市場。

其中，菲律賓遊客入住台中人數自106年2萬106人，107年成長到2萬8,182人，成長率為40.17％，顯見台中旅遊及住宿資源對菲律賓入境旅客亦相當具有吸引力，觀光產值與旅遊發展潛力看漲。

觀旅局長林筱淇說，根據菲律賓統計局資料顯示，該國自2012年以來，每年維持超過5.8％至6％的經濟成長率。觀旅局接待踩線團時，除介紹台中觀光特色資源以外，還特別向媒體及旅行社簡報介紹即將於今年7月10日至8月18日的「首屆台中購物節」活動。

「菲律賓每日詢問者報」（Philippine Daily Inquirer）、「馬尼拉公報」（Manila

Bulletin）、「聯合日報」、「Expat」及「Travel Now」等媒體及旅遊業者均表示，

全力宣傳鼓勵菲律賓民眾7至8月到台中來觀光旅遊，盡情消費，希望也能抽中大獎。

觀旅局指出，今日踩線首站前往春水堂體驗珍珠奶茶DIY，讓菲國媒體與業者了解珍珠奶茶發源地的文化底蘊，市府即將在7至8月舉辦珍奶節，邀請菲國媒體及旅遊業者共襄盛舉；接著前往國家歌劇院感受世界級建築藝術之美，走訪審計新村。

一行人緊接著前往國際知名的彩虹眷村及高美濕地，在高美木棧道欣賞濕地潮間帶豐富自然生態，體驗全世界最美的夕陽景緻；傍晚則轉往逢甲夜市，體驗夜市小吃及人情味。觀旅局表示，市府積極拓展東南亞市場，積極推動各式交流活動，歡迎東協國家旅客來台中旅遊感受美好價值。

(中時 )