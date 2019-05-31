台中市政府客家事務委員會為展現台中山城小鎮的藝術風采，與台中市山線社區大學合作，於東勢客家文化園區舉辦「當故宮遇見凡爾賽」書畫聯展，以中西文化融合的作品風格，共展出約40幅作品，展現客庄兼容並蓄的獨特魅力，展期自即日起至6月2日止，歡迎踴躍參觀。

客委會說明，「當故宮遇見凡爾賽」書畫聯展是由山線社區大學邀請徐菊英、鄭承旻、洪傳旺、羅福秀、蕭茹嵐、黃珈琪、莊讚德、黃千玲等在地8位藝術家，以書法、水墨、油畫等多元的創作媒材，展示各自對生活的體驗與光輝。31日市議員冉齡軒及客委會主委江俊龍等人至會場欣賞，眾人肯定地方參與文化推動的精神。

客委會江主委表示，山城地區人文薈萃，族群的多樣性亦使在地文化呈現多元樣貌，東勢客家文化園區除了不定期辦理各項藝文特展外，今年6月起將舉辦多場地方小旅行及DIY工作坊課程，並響應7月10日至8月18日登場的「台中購物節」，將部分小旅行活動延續至7月，歡迎民眾到山城客庄走走逛逛，跟隨在地導遊達人的腳步，探訪屬於東勢客庄方特色文化與產業體驗。

客委會強調，客家面貌多樣繁盛，除文化的傳承與推廣外，近年更進一步將創新、多元的元素融合，東勢客家文化園區從年初至今已舉辦藝術類的書畫、攝影展，飲食文化的茶席品茗及客家著名節慶的巧聖工藝展等多樣活動，希望讓更多人欣賞在地的優質文化。

(中時 )