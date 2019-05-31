邱比海外巡演近日圓滿落幕。（滾石電音提供）

邱比的《陶醉‧納西瑟斯》海外巡演於五月底結束，最終場在廣州舉行，這次巡演跟之前不同，過程中趣事特別多，他不僅請台下歌迷也一起講話，同時還邀一起上台合唱，此次最大收獲之一，就是聽到許多歌迷的心聲；這次的巡演，有人說邱比開啟了講話機關，因為每一場，他都主動與台下歌迷交流。

在北京場時，邱比甚至把自己的麥克風交給了歌迷，一個個聽他們來到演唱會現場的原因，不少歌迷激動又感動，有女歌迷講一講就哭了出來，說：「邱比，我包裡還裝著你的最後安慰（邱比的首部小說），你可能不知道，你真的改變了很多像我一樣的年輕人。」另外一位從山西來的歌迷說：「我曠課了三天，就為了從山西來北京看你。」讓現場歡呼和掌聲不斷，歌迷為了不讓邱比擔心，特別說有得到父親的同意，但邱比還是忍不住問：「那你的學分就不要了哦？！」讓大家都忍不住笑出來。

除了6月7日將於香港的「搶耳博覽 響朵音樂節」演出，邱比之前到紐約拍攝、專輯《中離》的11首音樂錄影帶也將陸續上線，他開始思考起新的作品方向，每張專輯都會尋找一位新銳音樂人的邱比，據說己經想好人選，準備投入新專輯製作，再用新的音樂型態概念來挑戰大家的耳朵了。

(中時 )