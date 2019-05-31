曹格（左）今和老婆在記者會上甜蜜放閃。（盧禕祺攝）

曹格（前）今和老婆在記者會上甜蜜放閃。（盧禕祺攝）

曹格相隔3年推出新專輯《曹小格Super Junior》，今下午舉辦發片記者會，老婆吳速玲驚喜現身，對於兩人結婚10年屢傳婚姻危機，曹格受訪表示已度過低潮，吳速玲則說：「沒有人是完美的，可能他的叛逆期比較久！」如今他將老婆、孩子放第一，對於自己過去曾酒醉鬧事，他自我喊話：「脾氣不要太壞、要配合宣傳，做自己也要做得漂亮，失敗越多次，成功會更爽、更甜。」

曹格以分身「曹小格」之名推出《曹小格Super Junior》，拋開過往負面新聞、重新開始；曹格說：「其實這三年我一直有在寫歌、錄音，大概寫了230首歌吧！可是創作當下時是喜歡的，但成品完成後便無感。」直到去年生日他決定發片，但一開始難免害怕：「其實我有想過還要不要再面對媒體。」

追問他2年前婚姻陷入低潮，曹格說：「我有些很私人的問題影響到家人，有一陣子我是選擇離開的，單獨飛到其他地方，後來一切變得非常好。」吳速玲表示：「那狀態對我們來講是好事，一對夫妻若要不吵不鬧都是演的，如果那時沒有過去的話應該就真的切了。」她開玩笑稱經歷當時的爭吵，兩人感情並沒有變得比較好，「還是會看他不順眼，現在好好的，誰能擔保未來的日子」？認為結婚不一定是墳墓，「可以是另個遊樂場，只是機器偶爾會故障」。

(中時 )