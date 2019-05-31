台中市議會31日舉行都發建設水利委員會業務質詢，陳廷秀議員指出，梧棲區有梧棲大排與安良港大排2條重要排水設施，擔負大肚山排水重任也解決水患問題；水利局去年在梧棲大排興建水質淨化設施，但距離不遠的安良港大排，常因水道雜草生長快速而阻礙水流，民眾擔憂汛期釀水。

水利局表示，正推動「台中市安良港排水防洪整治計畫委託技術服務案」，規劃範圍為安良港排水臨港一號橋至南勢溪匯流處，規劃長度約3800公尺，初估改善費用約6.8億元。

陳廷秀詢問水利局長范世億，指今年5月3日水利署鍾副署長和第三河川局白局長一起到梧棲安良港會勘，會勘結果是否有決議提計畫報到中央申請前瞻計畫？當時會勘結果是6月前送計劃到水利署，順利年底經費可撥下來，至今針對安良港大排只在5／27開過一次協調會；市府應上緊發條來儘速擬定計畫提報中央爭取前瞻預算。

陳廷秀指出，安良港是海線目前唯一尚未整治的大排，只要大雨一來就容易造成積淹，影響周遭居民安全，安良港整治計劃的總預算為6.8億，盼局長能盡速擬定計畫提報中央，解決鄉親長久以來的困擾。

水利局強調，考量整體改善經費龐大，該局將針對地方需求、防洪標準不足處等作為優先考量，分期分段爭取中央前瞻基礎計畫補助，第一期工程無用地問題部分，將配合前瞻計畫應急工程提報期程(約6至7月），向經濟部水利署爭取工程經費補助推動。

(中時 )