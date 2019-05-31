受到陸美貿易戰影響，近日原油走勢回軟，依據浮動油價機制，中油下周一將調降汽柴油每公升各0.4、0.5元。95無鉛汽油隔了5周，終於再跌回30元以下。

中油今也宣布慶祝73周年慶，自6月1日起至7月31日止，一連兩個月，凡中油VIP會員卡每週二至站上加滿油50元以上，會員點數3倍送。原本中油加油1元是送1點，每5000點可於加油時折抵25元油錢或是購換贈品。此次積點3倍送後，換算每公升油錢降價0.45元，善加利用不無小補。

中東指標原油均價跌至67.9美元，中油表示，陸美貿易戰影造成未來經濟展望的悲觀氣氛，是近日原油走跌主因，其他像是美國商業用油庫存沒預期多，國際煉油大廠煉量減少，也是次因。從技術線型看，近日油價還有往下走空間。

依據浮動油價公式，下周一汽油每公升預計降0.4元，柴油降到0.5元。加滿50公升油箱，可以節省20元。統計3個月來汽油共漲了10次，只降2次，下周再降算是連二降，但相比先前漲價幅度仍不夠大。以95無鉛汽油下周降價後估計為29.9元來說，仍是比今年元旦時26元貴上快4元。

(中時 )