前行政院長賴清德今天晚上受淡江大學學生會邀請到校演講，提問階段有學生提到賴清德與青年世代關係斷裂，不如蔡英文總統，賴清德表示，目前自己還是民進黨內最有實力打敗國民黨的候選人，「我跟柯文哲比較的話，相對有能力守護台灣，如果是韓國瑜，我更具備治理台灣的能力。」

賴清德被淡大學生問到，日前提出幫助中國民主化的方針，與青年世代關係不如蔡英文，如何跟左傾、進步價值的青年修補斷裂關係？

賴清德笑說「我不知道我跟青年的關係可否用斷裂形容？也不知道是否可講成助中？」賴清德說，自己是民進黨到目前為止最有實力打敗國民黨的候選人，跟柯文哲比較的話，相對有能力守護台灣，如果跟韓國瑜比，更具備治理台灣的能力，「請台灣支持我」。

賴清德今天晚上的演講以「為自己寫人生的故事」為主題，暢談自身從政經歷和心得，不忘頻頻提及擔任台南市長及行政院長期間的諸多政績，賴清德也勉勵淡大學生人生要有3支彩筆，第一支要有理想性、第二支是公益、第三支要有勇氣，勉勵學生創造未來、成就自己。

(中時 )