遭抹黑提告！韓國瑜開嗆：錢在哪？孩子在哪？

高雄市長韓國瑜不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生私生女，今（31）日到台北地檢署控告吳子嘉誹謗罪。韓國瑜表示，吳子嘉完全是說謊、抹黑，請檢察官主持公道。

韓國瑜指出，他要控告吳子嘉誹謗罪，會請律師就他受到的傷害、抹黑、造謠中傷部分，請求檢察官主持公道。

他說，台灣是法治社會、祥和社會，他認為人與人之間能更親密、更美好，所以自選高雄市長至今，從未提過告訴，但吳子嘉對外說他在外面有小孩子、找人送錢，他才走到提告這條路。

吳子嘉上午受訪時指出，韓國瑜非告他不可的原因，是韓國瑜「昨天晚上面臨李佳芬的拷打」，家庭失和。韓國瑜表示，絕無此事，他與太太理性溝通，吳子嘉所講的話都是值得懷疑的。

韓國瑜指出，證據都在檔案裡，他與律師將交給檢察官，靜待檢察官調查。他說，在紛紛擾攘的社會，唯一能相信的是司法官這道正義的防線，所以提起告訴，吳子嘉有責任拿出證據來向社會大眾說明「孩子在哪裡」、「錢在哪裡」、「多少錢」、「怎麼送」。

媒體詢問是否當選後送錢給王小姐，韓國瑜表示，這要請吳子嘉直接跟檢察官報告，才能保障吳的個人權益。他提出告訴，非常清楚吳子嘉完全是說謊、抹黑。

媒體追問是否安排王小姐親友到北農，韓國瑜指出，依法用人最重要，他在北農期間所用的任何人都是依法任用，歡迎大家去查。

至於是否告其他人，韓國瑜說，將請律師持續蒐證，如果媒體繼續引用不當資料，也將對媒體提出告訴。他呼籲媒體報導能夠公平客觀。

對此，民進黨台北市議員王世堅晚間在中天電視《新聞深喉嚨》表示，他送給韓國瑜8個字，「通過難關，邁向成功」。王世堅也強調，他是民進黨籍市議員，明天不可能參加「挺韓」大會，他有他的選區壓力，但是他希望韓國瑜代表國民黨參選2020年總統，屆時藍綠兩黨對於台灣未來好好辯論一番！

(中時電子報)