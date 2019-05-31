太太搭上小學班長，前夫竟然這樣復仇，一名面容姣好的人妻，因丈夫工作繁忙，勾搭上小學同學，兩人不但多次甚深度交纏還拍許多親密影片。人妻在一次遺失手機的意外中，被丈夫發現偷情的證據而離婚，小孩監護權也交給男方。不過綠帽夫竟然要求前妻如要探視小孩，必須要付出代價。

生理醫學講師Wendy在《震震有詞》節目中分享，一名美麗的人妻，滑臉書時意外發現小學的班長，這2人竟然擦出火花人妻瞞著老公，多次跟班長發生性關係，兩人還拍下影片存放在手機，直到人妻將手機掉在計程車上丈夫代領，便幫忙充電才看到妻子跟別人的親密影片、照片，而提出離婚，也拿走孩子的撫養權。甚至孩子們都認為她是個「壞媽媽」。

前夫更提出條件，要求「每回來看一次孩子，就要前妻與之發生一次關係」，這名出軌的女子為了見孩子，只好硬著頭皮答應下來，但前夫每次都十分粗暴甚至讓她受傷。律師指出，其實男方這種行為已對女方構成傷害罪，這名女子可以向法院訴請改判監護權。

(中時電子報)