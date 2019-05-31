台中大肚區及龍井區高地區的供水穩定性發揮極大效益。（陳世宗翻攝）

台水公司斥資4.6億元，在大肚、龍井高地區興建監理所及坪頂各一座1萬2000噸大型配水池。其中坪頂配水池於今年初完工使用，結合107年9月啟用之監理所配水池聯合調蓄，大幅提升高地區及管末穩定供水。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，透過監理所及坪頂二座1萬2000噸大型配水池聯合調配，不僅於平時供水更加穩定、順暢外，如遇颱風豪雨大甲溪水高濁度，豐原給水廠被迫降載出水期間，或其他因素停水事件時，將有別以往因高地區復水時間需要4-5天，現在幾乎不會停水了。

因這二座配水池可以儲存2天以上的水量，停水風險已大幅降低。如108年4月12日緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，大肚、龍井高地區完全沒停到水就是最好證明。

台水公司第四區處指出，蕭處長上週拜訪台中市政府經發局局長高禩翔，也是台水公司的監察人，雙方進行業務交流時，針對台水公司監理站及坪頂二座配水池完成建置，對於台中大肚區及龍井區高地區的供水穩定性發揮極大效益，特別感謝台水公司的努力與用心。

(中時 )