見招拆招！禁止凱道擺攤，業者北上送糖吃。(中天新聞提供)

61凱道挺韓誓師活動禁止擺攤，無法再現國瑜夜市，讓許多支持者失望，但這無法熄滅他們挺韓的熱情。有店家特別出新品，只要挺韓到店裡都買一送一；另有業者仍按計畫北上，準備到凱道送糖。大家見招拆招，全力幫韓國瑜加油打氣。另外，凱道周遭店家為搶韓流財，已備量逾1倍準備靠此波造勢發大財。

中天新聞報導，61凱道挺韓誓師活動主辦方不斷爭取協調，但重現韓國瑜造勢場的擺攤期待落空，讓許多韓粉格外失望。不過，台北市政府不給設攤，支持韓國瑜的店家業者見招拆招。

台南有業者表示，禁止明火不給設攤，那我們就準備一些椪餅等產品，按原計畫北上，準備分送2020包的赤崁糖，給支持韓國瑜選總統的鐵粉。也有高雄烘焙業者特別出新品，青蔥起司吐司取名「蔥」滿氣勢，只要挺韓到店裡都買一送一，就是要幫韓國瑜加油打氣。大家都說儘管一堆黑韓言論，但仍會堅定支持韓國瑜。

由於這次場地規定，無法重現國瑜夜市，沒有香腸瀑布、也喝不到杏仁茶，倒是凱道商家撿到發財的機會。預估當天將湧入15萬名韓粉，周邊美食店家將會有更多韓粉上門用餐，尤其是韓流美食，土包子店、滷肉飯店甚至超商，都備量1倍以上，期待大賺韓流財。

(中時電子報)