台灣通過同婚專法，因《我們與惡的距離》暴紅的陳妤，當時在臉書上發文：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非常、非常多次。今天過後還會有很多很多要討論、要教育的，繼續、一起加油！」她曾分享高中時期，女生告白比男生多，有男友的她，被問到未來有可能轉性？她笑說這種事無法說死。

據《ETtoday》今報導，陳妤曾在就讀文化戲劇系時期談過一段女女戀，與一位學姊交往2年，系上許多同學也都知道，現在該名學姊則是劇場導演。對此，她大方坦言：「在感情裡，性別不是我考慮的點。我有過一任女朋友，但現任的狀況大家也都知道了，不希望因為我而帶給別人困擾或是傷害。感情對我來說是很私密的事，希望大家把重點放在我的表演工作上，但也很謝謝大家關心，我會努力做一個好演員。」陳妤現在已有一位大她4歲的圈外男友，交往2年多，感情低調穩定，男友也知道她過往情史。

(中時 )